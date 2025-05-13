Paloma Finesse: абсолютная гармония

Расположенный в живописном районе Титреенгель в Сиде отель Paloma Finesse — место, где сливаются комфорт, стиль и семейный уют. Paloma Finesse идеально подходит для тех, кто не мыслит отдых без качественного обслуживания, гурмэ-удовольствий и активного времяпрепровождения.

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Отель по праву гордится своей гастрономией: на открытой кухне ресторана The Kitchen можно наблюдать, как готовятся традиционные турецкие блюда и локальные деликатесы. Med Kitchen предлает попробовать средиземноморскую кухню в формате а-ля карт. В Chef’s Kitchen еженедельно свои авторские меню представляют новые шеф-повара из разных стран мира. Это повод не только отведать экзотические блюда, но и стать свидетелем работы профессионалов высокого уровня, таких как Джош Ангус, Антонио Белотти и Джоанна Артиэда.

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Дети будут в восторге от Palomaqua — крупнейшего в регионе аквапарка, который стал первым в Турции, получившим сертификат безопасности Safe Fun — Water Entertainment. Тут есть все: от экстремальных горок до спокойных бассейнов для малышей.

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Для любителей уединения предусмотрены номера с прямым доступом к бассейну. Уютный интерьер и просторные террасы создают атмосферу комфорта и расслабления, а возможность плавать прямо у дверей своих апартаментов делает отдых еще более приятным.

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В Paloma Finesse продумано все: от дизайна интерьера до широкого выбора спортивных занятий, в том числе и на воде, экскурсий, а также спа-процедур.