Sherwood Resorts & Hotels: все для вас

Удивительное побережье Антальи, где природная красота сочетается с роскошью турецкого гостеприимства, приглашает провести незабываемое лето в одном из пяти отелей сети Sherwood Resorts & Hotels. У каждого — своя концепция и архитектурный стиль, но у всех — идеальные условия для комфортного отдыха, будь то поиск умиротворения или ярких впечатлений, гастрономические удовольствия или семейные приключения.

В Анталью хорошо отправиться с детьми. В большинстве отелей есть аквапарки и детские клубы, предусмотрено отдельное питание для самых маленьких и важных гостей. Для подростков — спортивные мероприятия и обязательно концерты и дискотеки. В Sherwood Exclusive Kemer в поселке Гейнюк широкий выбор номеров: от тех, что выходят сразу к бассейнам, до частных вилл. Всего тут 11 бассейнов, в том числе и с водными горками, приватный пляж с кристально чистой водой и удобным заходом в море, а в клубе Robin’s Kids в этом году юные модники смогут пройти обучение и получить сертификат от Огуз Шахина — известного в Турции инструктора по моде. В Sherwood Exclusive Lara есть номера с джакузи и королевские люксы, зоны только для взрослых и рай для сладкоежек — новый scoop-бар с 12 сортами домашнего мороженого и фирменная кондитерская Gilbert. По вечерам — живая музыка Ege Concert Series — к слову, такие же выступления будут и в Белеке, где находится Sherwood Dreams Resort, в котором тоже есть бассейны с подогревом и захватывающими водными горками, мини-парк развлечений и прекрасный пляж.

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Иная концепция у отеля TUI Blue Belek, куда приглашаются гости старше 16 лет. Спокойная атмосфера, кристально чистые бассейны и приватный пляж позволят расслабиться и восстановить силы. Плюс персонализированные услуги для полноценного и омолаживающего отдыха и гастрономические изыски. Гастрономия на высоте в любом из отелей сети. Повара проходят обучение в кулинарной школе Le Cordon Bleu с ее традициями высокой французской кухни, а бармены перенимают опыт лучших миксологов Стамбула, чтобы освоить особенности приготовления идеальных алкогольных коктейлей.

Пятый в сети — бутиковый, на 28 номеров, Sherwood Premio только с завтраками, в отличие от «ультра все включено» других отелей, подходит для коротких деловых поездок, а также удобен тем, кто хочет путешествовать по региону.