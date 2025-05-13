Девелопер пришел за отбивной

Контроль над алтайским производителем свинины «Митпром» получила структура, бенефициаром которой может выступать владелец ГК «Стилобат» Лев Мазараки. Компания стоимостью более 2 млрд руб. владеет тремя свинокомплексами на 160 тыс. голов и 18 тыс. га сельхозземель. Свинина — один из наиболее востребованных в России видов мяса, основные возможности роста бизнеса для ее производителей сводятся к развитию экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В конце апреля 2025 года 88% в ООО «Митпром» получило ООО «Кутузовский, 29», следует из ЕГРЮЛ. Последнее, согласно СПАРК, принадлежит ЗПИФ «Май Вэйс» и управляется УК «ЭйЭмЭс». Эти же структуры контролируют ГК «Стилобат», основным владельцем которой считается Лев Мазараки. Он выступал учредителем компании до ее передачи в ЗПИФ. В ГК «Стилобат», «Кутузовском, 29» и «Митпроме» “Ъ” не ответили.

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова предполагает, что стоимость «Митпрома» составила 2 млрд руб. Доля в 88% в компании, по ее словам, могла стоить 1,7–1,8 млрд руб. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что стоимость актива может достигать 3,3 млрд руб. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий приводит оценку в 2,5–3 млрд руб. до вычета долгов.

ООО «Митпром», согласно СПАРК, существует с 2018 года. Структура зарегистрирована в Алтайском крае, но выступает учредителем трех свинокомплексов — «Пулковского» и «Приозерного» в Ленинградской области, «Устьволмского» в Новгородской области. Основным владельцем бизнеса до перехода компании к ООО «Кутузовский, 29» был Сергей Рогачев, сохранивший 1% в уставном капитале компании. Еще 5% контролирует Владимир Воркин, 6% — у Алексея Майстренко. Свинокомплексы «Митпрома» суммарно рассчитаны на 160 тыс. голов. Производители свинины с растениеводческими активами традиционно более устойчивы, замечает господин Левицкий.

Лев Мазараки считается братом первого заместителя гендиректора ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки. До сих пор он не был известен на аграрном рынке и занимался только девелопментом. В портфеле ГК «Стилобат» — клубный дом Lion Gate в Малом Сухаревском переулке в центре Москвы. Через ООО «Алтайский» ЗПИФ «Май Вэйс» также контролирует ООО «Алтай гора». Эта компания занимается строительством этнопарка «Прикатунье», следует из информации на сайте Минэкономики Республики Алтай.

Татьяна Пушкова отмечает, что свиноводство — одно из быстро окупаемых направлений в сельском хозяйстве: вернуть инвестиции можно за пять лет. Рентабельность, по ее словам, составляет в среднем 15%, но зависит от цен на корма и конъюнктуры рынка. В 2023 году в свете падения цен на зерно маржинальность свиноводов практически удвоилась, а сейчас вернулась к средним значениям, констатирует Илья Шумов.

Госпожа Пушкова считает направление перспективным для инвестиций за счет высокого внутреннего спроса: в кризисные времена потребление остается стабильным, а при увеличении доходов — растет. По данным «Нильсен», свинина — один из наиболее востребованных потребителями видов мяса. За период с апреля 2024 по март 2025 года на нее пришлось 22% продаж в категории в денежном выражении. Для сравнения: доля курицы составила 55%, говядины — 9%, индейки — 8%. Натуральные продажи свинины за 12 месяцев увеличились на 2,2% к аналогичному периоду. В целом в сыром мясе рост был менее выраженным — 1%.

По данным Росстата, совокупный объем производства свинины в живом весе во всех хозяйствах за прошлый год составил 6,28 млн тонн, увеличившись на 3,6% год к году.

Этот объем, по словам господина Шумова, полностью закрывает потребности внутреннего рынка. Юрий Левицкий считает, что насыщения он достиг уже к 2020 году, что привело к замедлению темпов роста отрасли. Сложившаяся конъюнктура сдерживает стоимость мяса. Согласно NTech, оптовая цена полутуш на 11 мая составила 216 руб. за килограмм, увеличившись на 6% год к году. Окорок и лопатка подорожали на 7%, до 300 руб. и 288 руб. за килограмм соответственно.

Госпожа Пушкова отмечает, что свиноводство пользуется мерами господдержки, предполагающими ограничение импорта, предоставление субсидий и льготных кредитов. Фактором инвестиционной привлекательности, по ее словам, выступают перспективы увеличения экспорта в страны Азии и Ближнего Востока. Согласно данным центра «Агроэкспорт», в январе—марте российские компании поставили за рубеж 76 тыс. тонн свинины и субпродуктов стоимостью более $180 млн. Год к году значения выросли на 72% и в 2,1 раза соответственно.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова