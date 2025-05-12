«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В понедельник, 12 мая, в заключительном матче 28-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли с нижегородским «Пари НН». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Пари НН» четыре мяча забил Боселли, еще один гол на счету Вячеслава Грулева. У «Крыльев Советов» отличились Иван Олейников и Владислав Шитов.

«Крылья Советов» остались на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. «Пари НН» с 26 баллами находится на 13-й позиции.

Андрей Сазонов