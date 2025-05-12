Фермерам гипс не компенсировали

ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» оспорило предостережение Росприроднадзора о загрязнении земель диоксидом серы соседней эко-фермы «Родник» в Павловском округе Нижегородской области. Дочерняя компания французской Saint-Gobain, разрабатывающая Гомозовский гипсовый карьер, давно спорит с местными фермерами. Они считают, что добыча гипса угрожает их жизни и здоровью, и утверждают, что в отдельных местах нет полукилометровой санитарной зоны для разработки недр. Решение суда в пользу Saint-Gobain может повлиять на другой спор, в котором надзор просит взыскать с компании компенсацию ущерба за загрязнение земли. Фермеры намерены подать апелляционную жалобу и обратиться с иском о запрете разработки карьера без соблюдения санзоны.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области аннулировал предостережение регионального управления Росприроднадзора, выданное ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» за загрязнение почвы эко-фермы «Родник», соседствующей с гипсовым карьером компании. Фермеры владеют участками общей площадью более 14 га. Разработку карьера дочка Saint-Gobain начала для своего завода с проектной мощностью 30 млн кв. м гипсокартонных плит в год, который открылся в 2013 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», предостережение было выдано по итогам проверки соблюдения природоохранного законодательства, которую инициировали владельцы фермы Валерий Кознов, Алексей Рябов и Илья Паршин. Они доказывают, что работающий рядом Гомозовский гипсовый карьер портит их земли и опасен для жизни, а требования к обязательной санитарной зоне шириной 500 м не соблюдаются: она в некоторых местах составляет лишь 60 м.

Соседи более десяти лет судятся со структурой Saint-Gobain, специализирующейся на производстве плит из гипсокартона, считая, что осадки от добычи гипса взрывным способом вредны для людей, для скота и земельных участков.

В разные годы совладельцы «Родника» безуспешно пытались добиться права пользования единственной дорогой к ферме, проходящей по арендуемым Saint-Gobain землям, оспаривали границы санитарно-защитной зоны карьера и пытались закрыть его через суд. Однако суды отказались приостановить лицензию на недропользование. В июле 2024 года природоохранная прокуратура обязала Росприроднадзор проверить доводы фермеров, и лабораторный центр ЦЛАТИ по ПФО выявил превышение диоксида серы на территории «Родника». Тогда Росприроднадзор предостерег добывающее предприятие о недопустимости загрязнения земель сельхозназначения и подал в арбитражный суд иск о выплате 221,7 тыс. руб. в качестве компенсации ущерба почвам.

Представители Saint-Gobain в суде доказывали, что причинно-следственной связи между разработкой карьера и загрязнением земли нет.

Они настаивали, что нарушений природоохранного законодательства в работе карьера госорганы ранее не нашли, как и областной суд, ранее разбиравшийся с лицензией компании на добычу гипса в Гомозово. В итоге арбитражный суд также встал на сторону недропользователя, мотивировочная часть решения по оспариванию предостережения Росприроднадзора пока не опубликована.

Получить комментарии Saint-Gobain по поводу судебного разбирательства оперативно не удалось.

Представитель фермеров Леонид Вильниц сообщил «Ъ-Приволжье», что на последних заседаниях истец ссылался на то, что полномочия в отношении контроля земель сельхозназначения относятся к компетенции Россельхознадзора и проверку должна была проводить эта служба, а не Росприродназор.

«Решение суда влияет на то, что с истца теперь невозможно взыскать причиненный ущерб землям, который Росприроднадзор требует возместить в арбитражном суде Московской области. Мы свою позицию не меняем: нарушены требования к санитарной зоне карьера — фактически отсутствует. Будем дальше отстаивать свои права и обжалуем решение суда после того, как изучим его мотивировочную часть», — сообщил господин Вильниц.

Сейчас совладельцы фермы «Родник» готовят очередной иск к ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» о запрете работы Гомозовского карьера и приостановке лицензии компании на право пользования недрами.

Параллельно они пообещали подать совместное обращение в минэкологии Нижегородской области, Минприроды РФ и Роспотребнадзор с просьбой приостановить лицензию компании из-за «угрозы жизни и здоровью людей вследствие несоблюдения санитарной зоны карьера», сообщил Леонид Вильниц.

Заявление Росприроднадзора о компенсации ущерба «Роднику» арбитражный суд Московской области продолжит рассматривать в июне.

Роман Рыскаль