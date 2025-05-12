Подорожали билеты на «Метеоры» из Ярославля в Нижний Новгород

Судно «Метеор» 27 мая выйдет в первый в этом сезоне рейс из Нижнего Новгорода в Ярославль, обратный маршрут — 28 мая. Информация об этом имеется на сайте судоходной компании «Водолет».

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«Метеоры» начали курсировать между Нижним Новгородом и Ярославлем летом 2024 года. Тогда стоимость поездки составляла 2,5 тыс. руб., теперь билеты продают за 2,7 тыс. руб. Время в пути составляет 9 часов и 10 минут. При этом других рейсов на ближайший месяц на сайте компании пока нет.

Алла Чижова