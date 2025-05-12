В Черноземье 13 мая будет облачно и дождливо, от +1°С до +13°С

Во вторник, 13 мая, в Черноземье в большинстве регионов ожидается облачная погода, местами дождь. Температура будет варьироваться от +1°C до +13°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируют облачную погоду, дождь, температуру до +4°C. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, температура поднимется до +13°C.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно. Ночью ожидается дождь, температура опустится до +7°C, днем потеплеет до +13°C, ожидаются кратковременные дожди.

В Курске ночью прогнозируется облачность и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в темное время суток опустится до +3°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь, воздух прогреется до +13°C.

В Липецке на протяжении суток ожидается облачная погода. Ночью будет дождь, температура опустится до +6°C. Днем будет небольшой кратковременный дождь, до +12°C.

В Орле на протяжении суток будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, температура опустится до +1°C. Днем будет небольшой дождь, воздух прогреется до +12°C.

В Тамбове в течение суток прогнозируется облачная и дождливая погода при температуре от +6°C до +15°C.

Ульяна Ларионова