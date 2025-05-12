Ростов Великий отметит День города 7 июня

Ростов Великий отметит свой первый День города после переименования 7 июня 2025 года. Об этом сообщил глава Ростова Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основное празднование пройдет на Соборной площади. Там поставят сцену и развлекательные аттракционы, откроют ярмарку, организуют интерактивные программы. На концерте будут выступать коллективы из Ярославля, Рыбинска, Углича, а также из других регионов, например, из Иванова. Но начнут праздновать День города раньше обозначенной даты.

«5 и 6 июня в Конюшенном дворе и Ростовском кремле состоятся открытия выставок и выступления музыкантов»,— рассказал господин Тихомиров.

Алла Чижова