«Газели» ушли с выручкой

Несмотря на малую долю быстрорастущих компаний (БРК) в российской экономике (менее 2% от общего числа юрлиц), они обеспечивают существенный вклад в ее прирост. Как говорится в совместном исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» и «Деловой России» (в его основу легли данные о 24 тыс. предприятий), если в 2013–2018 годах на так называемые фирмы-«газели» приходилось 17% роста выручки российской экономики, то в 2018–2023 годах — уже почти две трети (61%). К БРК эксперты отнесли компании с выручкой от 1 млрд до 100 млрд руб., рост которой хотя бы четыре раза за пять лет превысил показатель «инфляция + 20%». Общее число таких фирм увеличилось в 2,5 раза, со 107 в 2013–2018 годах до 263 в 2018–2023 годах.

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В среднем «газели» создают около 23% прироста выручки в экономике, при этом в кризисные периоды (в 2020 и 2022 годах) их вклад в прирост выручки переваливает за половину. Отметим, что большая часть таких организаций (71%) смогли вырасти самостоятельно, пятая часть (22%) — аффилирована с крупным бизнесом. Есть среди БРК и «дочки» зарубежных компаний (6%) — зачастую китайских. Что касается отраслевого разреза, то в топ-3 в 2018–2023 годах большая часть (43%) пришлась на сферу торговли, 15% — на строительство и 13% на производство. Вообще же, по мнению экспертов, БРК могут появиться в любой отрасли, в том числе в самых традиционных, но наиболее вероятно их возникновение в растущих культуре и спорте, финансах и ИКТ.

Успех «газелей» обусловлен умением оперативно принимать решения, быстро адаптироваться к изменениям и фокусироваться на развитии уникальных продуктов, подчеркивают авторы исследования. Вместе с тем развитие таких фирм сильнее всего сдерживает дефицит кадров и капитала. Причем вторая проблема была всегда, даже когда стоимость кредитов была не такой высокой. Острее всего дефицит долгового финансирования ощущают малые и средние компании (МСП и МСП+). «При выручке до 5–10 млрд руб. (в зависимости от отрасли) привлечение долгового финансирования практически нереально»,— говорится в отчете.

По мнению экспертов, потенциал БРК реализован недостаточно и нужны новые инструменты их поддержки — адресные, не ограниченные отдельными отраслями или категориями бизнеса и нацеленные на успешные компании. По оценке экспертов, снятие барьеров для быстрорастущих компаний может добавить российской экономике от 2,7 трлн до 4,5 трлн руб. уже в 2030 году и от 3,4 трлн до 6,8 трлн руб. к 2036 году. Еще одним положительным эффектом может стать повышение производительности экономики в целом, что поможет решить проблему дефицита квалифицированных кадров.

Венера Петрова