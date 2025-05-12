«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Торговая сделка Пекина и Вашингтона остается главной темой на финансовых площадках. Фактически за два дня США и Китай открутили тарифы обратно. Рынки отреагировали быстро: доллар укрепился, нефть пошла вверх, а золото начало падать, как и американские облигации. То есть тарифы растут, а облигации падают, потому что инфляционный эффект влияет на американскую экономику. Как поступать инвесторам? Какие тренды развиваются и куда инвестировать от 1 млн руб.? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с экспертом финансовой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

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Олег Богданов: Почему снова падают американские облигации? Что происходит?

Владимир Зернов: Происходит то, что рынок пока не уверен в будущей траектории госдолга США, потому что американцы постоянно говорят о том, что им надо как-то решать эту проблему. Но пока ничего у них не получается. И выхода из этой ситуации в краткосрочном периоде не видно. Поэтому инвесторы остаются довольно нервными. Плюс надо понимать, что, возможно, часть иностранных инвесторов приняла стратегическое решение о том, чтобы подсократить долю американских государственных облигаций в своих портфелях из-за разнообразных рисков, которые плохо контролируются. Возможно, это давит на рынок.

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