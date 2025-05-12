В Краснодаре завершили реконструкцию части Всесвятского кладбища

Администрация Краснодара завершила реконструкцию воинского и офицерского секторов Всесвятского кладбища, обновив мраморные скрижали, уложив тротуарную плитку и выполнив масштабное озеленение территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты уложили 4,8 тыс. кв. м тротуарной плитки и смонтировали около 1,2 тыс. м бордюров. Кроме того, установили 18 фонарей. Также увеличили площадь клумб и зеленых насаждений.

«Все работы, которые мы планировали на объекте культурного наследия на этот год, выполнены. Будем и дальше благоустраивать Всесвятское кладбище»,— заявил Евгений Наумов.

В рамках проекта восстановили памятник Алеше и могилы братьев Игнатовых. Озеленение территории включило посадку 349 деревьев и кустарников, а также укладку почти 1,4 тыс. кв. м рулонного газона.

Алина Зорина