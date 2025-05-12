«Дональд Трамп поддерживает любые подвижки»

Президент США вновь поддержал прямые переговоры России и Украины. По мнению Дональда Трампа, Москва и Киев имеют шанс добиться реального результата. С инициативой прямых консультаций в Стамбуле без предварительных условий выступил президент России Владимир Путин в ночь с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Великобритании Германии настаивают на перемирии. Лишь после этого они готовы возобновить диалог. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что заинтересованные стороны взяли паузу на раздумье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

После бурных и богатых на важные заявления праздничных выходных возникла неопределенность. Понедельник настал, перемирие никто не объявил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин четко обозначил свою позицию по Украине и добавить ему к этому нечего.

А если так, то Москва по-прежнему готова на прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Владимир Зеленский при поддержке европейских лидеров настаивает на прекращении огня сроком на месяц и более, а лишь потом готов возобновить диалог. Дональд Трамп сначала отреагировал общими фразами, но потом предложил Зеленскому принять российское предложение хотя бы для того, чтобы выяснить, насколько в Кремле реально хотят мира. Затем он подтвердил, что настаивает на этом.

Украинский лидер ранее выражал готовность выехать в Стамбул, чтобы встретиться с Путиным. При этом не до конца понятно, остается ли требование о перемирии. ЕС, Великобритания и Германия готовы ввести против РФ дополнительные санкции, если прекращение огня так и не состоится. Трамп отправляется в турне строить новый Ближний Восток.

Что касается очередных европейских санкций, все это не очень серьезно: сколько их было и сколько будет, подобные решения мало на что могут повлиять.

Каждая из противостоящих сторон пытается заручиться американской поддержкой. Белый дом предпочитает воздерживаться от резких шагов, но не исключает, что может на таковые пойти, если стороны не достигнут компромисса. Трамп поддерживает любые подвижки, лишь бы не стоять на месте. Если встреча в Стамбуле в том или ином составе состоится, он скажет, мол, это моя победа, я усадил противников за стол переговоров. Процесс не должен прерываться.

Пока он идет, президент Соединенных Штатов находится в более-менее выигрышной позиции, но главное, как было сказано выше, избегать резких движений. Глядишь, все как-нибудь да образуется. Действительно, диалог в той или иной степени продолжается, и это сложно отрицать. Между тем Китай после очень долгой паузы прокомментировал ситуацию вокруг Украины, что, мол, мы за мир и для его достижения все планы хороши.

Перемирие так перемирие. Встреча в Стамбуле — тоже неплохо. Лишь бы добиться положительного результата. Выводы каждый может сделать самостоятельно. Только вот со счету можно сбиться, сколько было посредников, кто только не пытался помочь решить проблему. В результате все оставалось без изменений.

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Дмитрий Дризе