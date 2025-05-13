ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на тему брака, родительства и роли женщин в семье

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян на тему родительства, брака и роли женщин в семье. С 2005 по 2025 год показатель ожидаемого числа детей (сколько детей респондент планирует иметь в своей семье с учетом всех жизненных обстоятельств) вырос с 1,9 до 2,4, желаемого числа детей — с 2,4 до 3,2.

«Репродуктивные идеалы стали более "многодетными", при этом готовность к их практической реализации также усилилась, хотя и в меньшей степени,— пояснили во ВЦИОМе.— Расхождение между желаемым и ожидаемым числом детей указывает на репродуктивный разрыв: многие хотели бы иметь больше детей, чем считают реально возможным. В 2005 году этот разрыв составлял в среднем 0,5 ребенка, в 2025 году — уже 0,8. Это говорит о сохраняющихся или даже усиливающихся барьерах к реализации репродуктивных планов».

При этом «репродуктивный оптимизм», отмечают в центре, у мужчин выше, чем у женщин (см. график). «Женщины лучше понимают тяготы родительства, они буквально ощущают их на себе, поэтому осторожны в готовности рожать,— поясняют во ВЦИОМе.— Репродуктивный пыл мужчин нужно поддерживать, предлагать особый пакет мер для пап, например, поощрение отцовских декретов, преференции со стороны работодателей для отцов несовершеннолетних детей и другие».

Рост показателей, о которых говорит ВЦИОМ, происходит на фоне изменения отношения к браку. “Ъ” ранее сообщал (см. номер от 12 мая) со ссылкой на результаты опроса социологической группы Russian Field о том, что 34% россиян, состоящих в романтических отношениях, не планируют переходить к следующему этапу и вступать в брак. По данным ВЦИОМа, доля желающих через супружество продолжить род сократилось с 39% до 25%. Доля вступающих в брак в соответствии с религиозными и национальными традициями («потому что так принято»), наоборот, выросла с 5% до 16%.

«Репродуктивные функции все меньше ассоциируются с браком, а сам брак становится все более символическим явлением,— поясняет эксперт ВЦИОМа Татьяна Смак.— За женщинами все больше признается право на баланс между семьей и работой, а мужчины сегодня сильнее женщин ориентированы на многодетность. Репродуктивные установки усиливаются, но одновременно с этим институт брака ослабевает». Иван Тяжлов