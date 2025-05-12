В Сочи спасли шесть туристов из каньона Порт-Артура

Шесть туристов, включая подростка, заблудившихся в каньоне ручья Порт-Артур близ Сочи, спасены сотрудниками «Кубань-СПАС» после ночной поисковой операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Сигнал о пропавших путешественниках поступил 11 мая около 21:23. Группа, в составе которой находился 16-летний школьник, начала маршрут 9 мая и планировала завершить его через два дня.

По информации спасательной службы, туристы сбились с маршрута в районе горы Иегош 5, потеряли тропу и скатились по склону в каньон ручья Порт-Артур. Никто из путешественников не пострадал, однако самостоятельно выбраться из труднодоступной местности группа не смогла.

Поисковая операция стартовала из села Чвижепсе. Спасатели частично преодолели путь на автомобиле, затем продолжили движение пешком вдоль реки Чвижепсе к ручью Порт-Артур. Поиски продолжались всю ночь.

Утром 12 мая специалисты обнаружили туристов на высоте 790 м в каньоне. К 14:15 группу вывели к служебной машине и доставили на железнодорожный вокзал Адлера. Все путешественники оказались жителями Сочи, медицинская помощь никому не потребовалась.

Алина Зорина