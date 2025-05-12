В Госдуме предложили запретить раздел доходов участников СВО при разводе

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий раздел денежных средств одного из супругов, полученных в связи с участием в боевых действиях, при расторжении брака. Речь идет о браках, заключенных после 24 февраля 2022 года. Согласно действующему законодательству, денежные средства супругов в любом виде являются совместно нажитым имуществом и делятся при разводе пополам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Марченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Марченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 36 Семейного кодекса внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай (оба — ЕР). В документе указывается, что денежные средства супруга, полученные из-за участия в военной операции (единовременные выплаты, денежное довольствие, ежемесячные выплаты и т. д.) являются его личным имуществом и не подлежат разделу при разводе.

Согласно статье в действующей редакции, личной собственностью супруга считается либо имущество, полученное до брака, либо во время брак в дар. Также личной собственностью является имущество, полученное по наследству.

В пояснительной записке указывается, что после начала боевых действий на Украине участились случаи регистрации брака, мотивированные «корыстными целями». Такие браки, как заявляют авторы, расторгаются в короткие сроки после получения военнослужащими выплат. При этом сами участники СВО «особенно уязвимы» перед такими деяниями, так как находятся «вдали от дома» и «испытывают естественную потребность в эмоциональной поддержке и близости».

Полина Мотызлевская