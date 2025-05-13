В России сокращается число «пьяных» ДТП

Количество ДТП с водителями, находящимся в состоянии опьянения, сократилось с начала года на 15,9% (до 2 тыс. происшествий) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них 209 аварий произошло с участием водителей, находившихся под влиянием наркотиков. Отчетность с января по апрель 2025 года опубликовала Госавтоинспекция России.

Лидерами по числу «пьяных» аварий стали: Краснодарский край (105 ДТП), Нижегородская (81) и Воронежская (70) области, Красноярский (65) и Пермский (62) края. Больше всего погибших из-за ДТП с участием нетрезвых водителей зафиксировано в Краснодарском крае (36), Московской области (24), Забайкальском крае (21), Нижегородской (19) и Новосибирской (19) областях.

Одновременно с этим, согласно данным ГИБДД, на 26,2% выросла аварийность с участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств (в том числе с электросамокатами с двигателями мощностью от 0,25, они считаются мопедами). На 22,5% выросло количество съездов с дорог, на 12,7% — число опрокидываний, на 12,3% — наездов на велосипедистов.

Общий же уровень аварийности с начала года, по данным ГИБДД России, остался примерно таким же, как и за первые четыре месяца 2024 года. Всего произошло 33,3 тыс. аварий (прирост +0,6%), погибли 3,5 тыс. человек (–3%), ранены 42 тыс. человек (+0,5%)

Иван Тяжлов