В Новокольцовском на 3 дня перекроют улицы из-за полумарафона
В связи с подготовкой и проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Екатеринбурге будет ограничено движение по ряду улиц Новокольцовского микрорайона, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Первое ограничение будет действовать с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая и коснется только четной стороны Экспо-бульвара (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Нечетная сторона улицы останется открытой.
Для проведения забега с 07:00 до 14:30 24 мая будут закрыты улицы:
- Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
- Улица Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);
- Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);
- Улица 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).
По данным администрации, информация об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта появится позже.