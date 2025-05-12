В Новокольцовском на 3 дня перекроют улицы из-за полумарафона

В связи с подготовкой и проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Екатеринбурге будет ограничено движение по ряду улиц Новокольцовского микрорайона, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Первое ограничение будет действовать с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая и коснется только четной стороны Экспо-бульвара (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Нечетная сторона улицы останется открытой.

Для проведения забега с 07:00 до 14:30 24 мая будут закрыты улицы:

Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);

Улица Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);

Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);

Улица 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).

По данным администрации, информация об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта появится позже.

Полина Щуцкая