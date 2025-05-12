Ставропольская компания «ФЭС-Агро» выплатила владельцам облигаций 35 млн рублей

Ставропольская компания «ФЭС-Агро» выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01. Общая сумма выплаты за седьмой купонный период с 6 февраля по 8 мая 2025 года составила 34,9 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер дохода на одну ценную бумагу равен 34,9 руб., что соответствует 14% годовых. Выплаты произведены по всем облигациям выпуска в количестве 1 млн штук.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФЭС-Агро» зарегистрировано в Ставрополе в 2012 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. Учредитель общества — Александр Михайлов. Выручка предприятия за 2024 год составила 13,5 млрд руб., прибыль — 396,6 млн руб. Уставный капитал — 70 млн руб.

Тат Гаспарян