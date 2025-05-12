В суд поступило дело о даче взятки экс-сотруднику «Пермгорэлектротранса»

В Ленинский райсуд Перми поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и начальника автопарка Сергея Семушева. Об этом сообщает Properm.ru. Органами предварительного следствия оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господа Семушев и Волосатых были задержаны в октябре 2023 года. Как считают силовики, они получили взятку в размере более 200 тыс. руб. от представителей компании «Нитавто» за заключение договора на поставку запчастей для автобусов. Дела по аналогичным обстоятельствам были возбуждены в Екатеринбурге, Челябинске и ряде других регионов. В ходе первоначальных следственных действий Андрей Волосатых и Сергей Семушев вину отрицали.