Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 13 мая

Учения с выполнением стрельб запланированы в акватории морского порта Новороссийск 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут учения в акватории морского порта. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани запланированы стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание в море всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. Также нельзя выходить в море на прогулочных и спортивных судах, плавсредствах для занятий спортом на воде, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева