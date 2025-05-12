На ремонт лестниц в Ростовском театре Горького потратят 19,7 млн рублей

В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать зрительские лестницы в театре Максима Горького. На реконструкцию потратят 19,7 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр драмы имени Горького Фото: Театр драмы имени Горького

Из документации следует, что старое покрытие ступеней и пола заменят на мраморные плиты. На лестничных клетках приведут в порядок поврежденные участки стен, нанесут декоративную штукатурку под сатин-шелк. В перечень работ также входят покраска потолка, установка новых светильников на пролетах и замена деревянных перил.

Подрядчику нужно будет закончить ремонт до 1 октября этого года.

Мария Хоперская