50-летняя местная жительница Чувашии по неосторожности подожгла дом, в котором погиб один из ее внуков. Об этом сообщает прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Чувашии устроила пожар, в котором погиб ее внук

Фото: Пресс-служба прокуратура Чувашии Жительница Чувашии устроила пожар, в котором погиб ее внук

Фото: Пресс-служба прокуратура Чувашии

Женщина находилась в доме в деревне Тюмерево вместе с тремя внуками.

Во время работы болгаркой во дворе она повредила электрические провода, самостоятельно соединила их и продолжила пользоваться электроприбором.

В результате в доме произошло замыкание и начался пожар, в котором погиб один из ее малолетних внуков от отравления угарным газом. Еще двое детей получили ожоги.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою вину она признала. Уголовное дело направлено в Урмарский районный суд.

Дарья Сайфиева