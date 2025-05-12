В Железноводск с 1 сентября появятся «умные парковки»

Администрация Железноводска с 1 сентября 2025 года запускает интеллектуальную систему парковки в популярных туристических локациях города. Тариф составит 50 рублей в час, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вся прибыль будет направлена на благоустройство озера «30"Ка» и поддержание санитарного состояния общественных туалетов.

«Внедрение умной парковки это не только решение транспортной проблемы, но и инвестиция в будущее Железноводска. Это позволит улучшить качество туристической инфраструктуры, сделать отдых в городе более комфортным и привлекательным для гостей и жителей»,— отметил глава города-курорта Евгений Бакулин.

В администрации считают, что новшество положительно скажется на имидже курорта, увеличит туристический поток и поспособствует экономическому развитию Железноводска.

Николай Аксенов