Под Ярославлем в пожаре погибли 59 животных

В Ярославском районе в результате возгорания хозпостройки погибли 59 домашних животных. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

11 мая в деревне Пестрецово, по предварительной информации, загорелась хозяйственная постройка, огонь с которой перебросился на стоящий рядом дом. Пожар на площади 140 кв.м. тушили 26 человек личного состава и семь единиц техники. Спасатели вынесли из горящих строений газовый баллон с пропаном.

«В результате пожара уничтожены дом на площади 100 кв.м, хозпостройка на 40 кв.м. Погибли сельскохозяйственные животные: 2 козы, 30 цыплят, 7 уток, 20 индюшат»,— сообщили в МЧС.

Предварительной причиной пожара называется неисправность электросети хозпостройки.

Алла Чижова