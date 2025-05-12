Из Тюмени в Чувашию доставлен подозреваемый в хищении денег

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали 20-летнего жителя Тюмени, предположительно причастного к хищению денег у граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

Одним из пострадавших от действий неизвестных стал 49-летний житель поселка Вурнары в Чувашии.

В конце апреля мужчина, работающий вахтовым методом на предприятии в Якутии, вернулся домой на отдых. Ему начали поступать звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками сотового оператора, портала Госуслуг, правоохранительных органов и Центрального банка. Сначала его убедили «продлить» обслуживание телефонного номера, а затем, угрожая уголовным делом о якобы совершенных им зарубежных переводах, вынудили перевести 300 тыс. руб. на так называемый «безопасный счет».

В арендованной фигурантом квартире в Екатеринбурге полицейские обнаружили оборудование для подмены телефонных номеров, которое использовалось для мошеннических атак.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд заключил ранее несудимого молодого человека под стражу. Проводится проверка его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

Артём Дергунов