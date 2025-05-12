Крым стал лидером среди туристических направлений на майские праздники

В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, республику Крым посетили 357,7 тыс. туристов. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в 2023-м, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В майские праздники Крым стал лидером по внутреннему туризму, согласно данным Министерства транспорта Российской Федерации. Около 400 коллективных средств размещения приняли туристов, и средняя загрузка превысила 55%. Некоторые курортные комплексы были полностью заполнены. Наибольшее число туристов — свыше 180 тыс. человек — отдохнули в Ялте.

«Большинство гостей прибыли к нам по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах — 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, 7% — по сухопутному маршруту через исторические регионы»,— отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Спрос на летний отдых также вырос. Глубина бронирования достигает 150 дней, а средний уровень бронирования составляет 47–49%. За последние две недели число бронирований увеличилось на 44%. Туристы предпочитают отели для семейного отдыха и санатории с лечебными программами.

Богдан Кобец