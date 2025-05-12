При сходе поезда на Жигулевском море обошлось без пострадавших

Сегодня, 12 мая, в первой половине дня на станции Жигулевское море Куйбышевской железной дороги с рельс сошел грузовой поезд. Как ранее информировал «Ъ-Волга», по данному факту проводится проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Приволжская транспортная прокуратура подтвердила проверку в связи с происшествием, сообщив, что, по предварительным данным сход локомотива грузового поезда на тупиковом пути произошел в дневное время, опрокидывания локомотива и вагонов не произошло. На месте работает восстановительный поезд.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования»,— заявили в прокуратуре.

В Куйбышевской железной дороге добавили, что пострадавших при происшествии нет, угрозы экологии нет. Для устранения последствий схода на месте происшествия работает восстановительный поезд.

В связи с происшествием были задержаны два пригородных поезда: № 7119 Самара — Тольятти (на 59 минут) и № 6308 Курумоч — Самара (на 25 минут).

Алексей Алексеев