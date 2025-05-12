МАК: число жертв авиапроисшествий в России возросло до 65 в 2024 году

В гражданской авиации государств—участников межгосударственного Соглашения об использовании воздушного пространства произошло 46 авиапроисшествий в течение 2024 года. В их числе 19 катастроф с гибелью 65 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РАИ «Камчатка-Информ» / Коммерсантъ Фото: РАИ «Камчатка-Информ» / Коммерсантъ

«В коммерческой авиации имели место 27 АП, в том числе 9 К, погибли 43 человека. В авиации общего назначения произошло 17 АП, в том числе 10 К, погибли 22 человека»,— сказано в отчете Межгосударственного авиационного комитета. Большинство происшествий, по данным МАК, произошли с судами, принадлежащими РФ (40), пять — Казахстану и одно — Киргизии.

В отчете сказано, что в 2023 году число погибших было более чем вдвое меньше. Число жертв авиапроисшествий — 31 человек. При этом катастроф в 2023 году случилось на четыре меньше — 15.

Среди случившихся в РФ катастроф в 2024 году самой масштабной было крушение Ми-8 на Камчатке. В конце августа самолет, выполнявший экскурсионный полет, столкнулся с горным склоном. В результате катастрофы погибли 22 человека — 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

Участниками Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства являются 12 государств. В их числе — Россия, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Екатерина Отрашкевич