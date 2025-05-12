Возбуждено уголовное дело по факту вспышки гепатита в самарской школе

В Самаре расследуется уголовное дело по факту заболеваемости гепатитом А в школе №156 в Кировском районе. Об этом говорится в ответе регионального прокурора Сергея Берижицкого на запрос депутата Госдумы Владимира Плякина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

До этого областное Управление Роспотребнадзора составило административный протокол за нарушение санитарных норм (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) и назначило директору школы штраф в размере трех тыс. руб. В настоящее время в учебном заведении проведена дезинфекция.

О вспышке заболеваемости гепатитом А в самарской школе стало известно в марте 2025 года. Учреждение закрылось на карантин на 35 дней. Доклад о расследовании затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Георгий Портнов