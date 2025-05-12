Жителям Ставрополья предложили более 13 тысяч вакансий для по трудоустройству

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в 11 городах Ставропольского края, собрав 16,3 тыс. соискателей и 471 работодателя. Жителям региона было предложено около 13 тыс. вакансий, сообщили в управлении информполитики правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мероприятие прошло в рамках краевого проекта «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры».

«Организаторами мероприятия выступили министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края и Краевой кадровый центр»,— заявили в ведомстве.

Около 1,1 тыс. соискателей получили конкретные предложения о трудоустройстве. Основными площадками ярмарки стали Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Михайловск, Георгиевск и Буденновск. Всего по краю работали 29 локаций, включая интерактивные зоны, выставки и профориентационные фестивали.

В Ставрополе главной площадкой ярмарки стала Крепостная гора. Там около 200 организаций представили свои предложения о трудоустройстве. Одновременно проводились мастер-классы, открытые консультации, экспресс-собеседования и демонстрационные выступления колледжей и вузов. Особое внимание уделялось трудоустройству молодежи. На площадках работали эксперты, предоставлявшие персональные рекомендации.

Николай Аксенов