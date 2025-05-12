В Ярославле планируют расчистить русло реки Дунайки

В Ярославле в этом году намерены подготовить документы для расчистки русла реки Дунайки. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на областное министерство лесного хозяйства и природопользования.

Житель города в соцсетях губернатора попросил очистить пруд в парке Судостроителей. В мэрии пояснили, что пруд является частью русла реки Дунайки.

«В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации по расчистке русла реки Дунайки для увеличения пропускной способности русла, его дноуглублению и спрямлению. Проведение работ запланировано на 2026-2027 года»,— говорится в сообщении мэрии.

Алла Чижова