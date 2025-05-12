В Екатеринбурге в третий раз пройдет финансовый форум «Финмаркет»

Всероссийский финансовый форум «Финмаркет» в третий раз пройдет в Екатеринбурге под темой «Новые возможности для глобального развития», сообщили в пресс-службе организатора форума — Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Финмаркет-2024"

Фото: Пресс-служба СОФПП "Финмаркет-2024"

Фото: Пресс-служба СОФПП

«Финмаркет» будет идти два дня: 14 мая в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», 15 мая в креативном кластере «Домна». В нем примут участие представители других стран и около 50 российских регионов. Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Среди хедлайнеров: экономист Михаил Хазин, инвестиционный банкир Евгений Коган, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий Гарретт Джонстон, политолог Сергей Марков.

В программе первого дня форума выступления хедлайнеров и панельные дискуссии. После обеда участники смогут выбрать одну из трех секций по темам управления финансами, развития финтеха и работы с иностранными партнерами.

Второй день форума будет посвящен вызовам, связанным с искусственным интеллектом и инвестиционными инструментами. Завершит программу бизнес-игра «Биржевой драккар: путь к успеху».

«Форум "Финмаркет" дает бизнес-сообществу региона понимание глобальных и локальных экономических процессов, помогает выбрать дальнейшую стратегию, быть в курсе и двигаться с учетом вектора мирового развития»,— пояснил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Каждый год мы развиваем форум, поднимаем его на еще более высокий уровень. В этом году он уже стал международным — благодаря иностранным спикерам, а также включению большой секции на тему привлечения иностранных партнеров и экспорта в современных реалиях»,— отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Полина Клейн