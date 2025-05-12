Минздрав: в РФ ежегодно выявляют до 35 тыс. людей с врожденными заболеваниями

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России ежегодно выявляют до 35 тыс. пациентов с врожденными и наследственными заболеваниями. Болезни диагностируются в рамках медико-генетических консультаций. В 2024 году было проведено более 411 тыс. таких консультаций в 84 субъектах, добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для обнаружения наследственных и врожденных заболеваний медучреждения проводят массовый неонатальный скрининг. До 2006 года скрининг проводили на два заболевания, до 2023 года — на пять. В 2023 году в России стартовала расширенная программа неонатального скрининга на 36 наследственных заболеваний.

«В 2024 году обследовано более 99% новорожденных»,— сообщил министр (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что фонд «Круг добра» позволяет обеспечивать пациентов с выявленной патологией необходимым лечением.

Полина Мотызлевская