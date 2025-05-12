Удмуртия заняла 31-е место в рейтинге регионов России по динамике роста зарплаты

Удмуртия заняла 31-е место в рейтинге регионов России по динамике роста медианной заработной платы, согласно данным исследования РИА «Новости». Согласно прогнозам, в перспективе ближайших пяти лет 50% экономически активного населения республики будет получать зарплату в 100 тыс. рублей и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где половина работающего населения получает официальную зарплату выше 100 тыс. руб. уже сегодня. Второе место занимает Чукотка (1,2 года до преодоления рубежа), третье – Магаданская область (1,5 года). В конце списка находятся Дагестан (10,8 года), Чечня (13,9 года) и Ингушетия (15,4 года).