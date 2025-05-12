В Челябинске долгосрочная аренда жилья подешевела на 14% за полгода

За последние полгода стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске снизилась на 14%. В апреле 2025 года средняя цена за объект составила 25 тыс. руб. в месяц, однокомнатной квартиры — 23 тыс., сообщает «Авито Недвижимость».

Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Челябинске в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024-го выросло на 75%. В том числе количество объявлений о сдаче однокомнатных квартиры увеличилось на 63%, двухкомнатных — на 88%, трехкомнатных —в два раза, студий — на 89%.

Спрос на долгосрочную аренду квартиры за год вырос в Челябинске на 20%. Значительнее всего вырос интерес к трехкомнатным квартирам — на 77%.

В целом по России спрос на долгосрочную аренду жилья в апреле в годовом выражении вырос на 9%. Предложение увеличилось на 39%. Стоимость долгосрочной аренды год к году в среднем по стране не изменилась, а к ноябрю 2024 года снизилась на 14%.