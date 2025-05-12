Пьяный водитель перевернулся на «ВАЗ-2110» в Завьяловском районе Удмуртии

21-летний пьяный водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 11 мая в Завьяловском районе около 1-го часа ночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

В результате ДТП водитель и два его 22-летних пассажира получили травмы. Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы за управление в состоянии опьянения.