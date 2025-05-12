На станции Жигулевское море грузовой поезд сошел с рельс, ведется проверка

Сегодня, 12 мая, в первой половине дня на станции Жигулевское море Куйбышевской железной дороги с рельс сошел грузовой поезд. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Волга» дежурный по станции сотрудник полиции, отказавшийся назвать свое имя, инцидент действительно имел место.

«По данному факту проводится проверка. Больше ничего сказать не можем»,— заявил сотрудник правоохранительных органов. Он также отказался отвечать на вопрос о возможном теракте.

Сотрудница станции, до которой также удалось дозвониться «Ъ-Волга», на вопрос, что случилось, ответила, что «у нас все хорошо, давно уже все хорошо».

Алексей Алексеев