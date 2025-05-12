Движение по улице 2-я Пятилетка в Краснодаре ограничат из-за ремонта колодца

Движение транспорта по улице 2-я Пятилетка в Краснодаре будет полностью ограничено с 21:00 12 мая до 15:00 13 мая из-за восстановительных работ канализационного колодца с обрушившейся кирпичной кладкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Бригада Водоканала обследовала аварийный объект и проводит подготовку к восстановительным работам. Специалистам предстоит отремонтировать колодец с заменой участка трубопровода на глубине 4 м.

«На месте будут задействованы три единицы техники и шесть специалистов Водоканала»,— сообщил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

Работы проведут без отключения водоотведения. Автомобилистам рекомендуют пользоваться объездными маршрутами по улицам Селезнева и Ставропольской, а также заблаговременно планировать поездки с учетом вводимых ограничений.

Алина Зорина