По факту смерти 18-летней девушки в Перми возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту смерти местной жительницы. Как сообщает сайт ведомства, оно возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее тело девушки было обнаружено висящим на заборе возле одного из баров в Кировском районе Перми. По данным управления, смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища.

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Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств гибели девушки.

«В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации»,— сообщает СУ СКР. Следователями произведены осмотры места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы и объекты, в том числе видео с камер наблюдения. Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.