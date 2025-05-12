В Джанкойском районе без света останутся девять сел

Завтра, 13 мая, девять сел Джанкойского района Крыма останутся без электричества из-за ремонтных работ на электросетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

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Электричество будет отключено в период с 11:00 до 17:00. Без света останутся жители сел Майское, Ларино, Ближнее, Советское, Федоровка, Новосельцево, Хлебное, Азовское.

С 13:00 до 17:00 электроэнергии не будет в селе Светлое.

Алина Зорина