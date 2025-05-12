Песков прокомментировал закрытие российского генконсульства в Кракове

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России. Так он прокомментировал решение польских властей закрыть российское генконсульство в Кракове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам»,— сказал представитель Кремля.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский о планах закрыть российское генконсульство в Кракове. Он объяснил это решение наличием у Варшавы доказательств причастности РФ к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «адекватный ответ» на «неадекватные шаги» польских властей. Позднее МИД Польши признал дипломатов из генконсульства РФ в Кракове персонами нон грата

Лусине Баласян