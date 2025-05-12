В Новороссийске зафиксировали рост числа поддельных купюр

На территории Новороссийска участились случаи сбыта фальшивых денежных купюр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Представителям торговли рекомендовали вести журналы учета купюр номиналом 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. руб., фиксируя дату, время, серию и номер. Также советуют проводить инструктажи для сотрудников, установить дополнительные камеры наблюдения и при подозрениях незамедлительно информировать полицию.

Сведения о лицах, причастных к изготовлению, перевозке или сбыту поддельных купюр, просят сообщать по телефону отдела экономической безопасности: +7-918-309-19-09.

Анна Гречко