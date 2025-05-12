Средний ипотечный кредит в СКФО вырос до 3 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в первом квартале 2025 года увеличился в ЮФО на 14,7% до 4,1 млн руб., а в СКФО на 29,6% до 3 млн руб., при этом ставки по жилищным займам снизились более чем на 1%. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.

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По данным Южного главного управления Банка России, кредитный портфель по ипотеке на 1 апреля 2025 года в ЮФО достиг 1,8 трлн руб., что составляет 53,3% всего розничного кредитного портфеля банков в округе. В СКФО соответствующие показатели равны 523,5 млрд руб. и 48%.

Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам (включая льготные программы) в марте в ЮФО составила 6,98%, а в СКФО — 8,27%. Эти значения на 1,13% и 1,09% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Николай Аксенов