Арбитраж Ставрополья взыскал с Крайтеплоэнерго 40 млн рублей за поставленный газ

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» о взыскании с ГУП «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» («Крайтеплоэнерго») более 40 млн руб. задолженности за поставленный в январе 2025 года природный газ. Информация об этом опубликована картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно судебному решению, с регионального поставщика тепла взыскано 40,2 млн рублей основного долга за период с 1 по 31 января 2025 года. В иске речь идет о договоре поставки газа от 26 декабря 2024 года, по которому поставщик отпустил покупателю 28,7 тыс. кубометров газа. При этом теплоэнергетическое предприятие не произвело оплату за полученный ресурс.

В ходе судебного разбирательства ответчик признал исковые требования. Доказательств оплаты задолженности представлено не было. Суд постановил, что требования газовой компании обоснованы и подлежат полному удовлетворению.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» зарегистрировано в 2002 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Учредитель — Министерство ЖКХ Ставропольского края. Гендиректор — Олег Анисимов. Уставный капитал предприятия составляет 595,9 млн руб. Выручка за 2024 год составила 4,2 млрд руб., убыток — 154 млн руб. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» зарегистрировано в Ставрополе в 1999 году. Головная компания — ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральный директор общества — Олег Маслин. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год — 54 млрд руб., прибыль — 358,8 млн руб.

Стоимость газа формировалась согласно регулируемым ценам, утвержденным Федеральной антимонопольной службой России. Предельная стоимость тысячи кубометров газа на рассматриваемый период составляла от 7 184 до 7 317 руб. без учета НДС, снабженческо-сбытовых услуг и транспортировки.

Тат Гаспарян