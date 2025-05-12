Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как и почему на столичном рынке недвижимости расходятся спрос и предложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В сегменте элитной аренды жилья в столице несовпадение ценовых ожиданий: разрыв между ставками предложения и спроса только растет, достигая уже 60%. Арендаторы хотят элитные квартиры в среднем не дороже, чем 300 тыс. руб. в месяц, а собственники выводят на рынок свои лоты со средним бюджетом около 470 тыс. руб. за объект. По данным специалистов компании «Intermark Аренда», в этом году пик деловой активности пришелся на начало весны, в марте запросов было почти на 15% больше, чем в феврале. При этом в целом в первом квартале (в сравнении с последним кварталом 2024 года) спрос был на прежнем уровне. А при сравнении итогов первых месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024-го прослеживается небольшая, но позитивная динамика — плюс 7%.

Текущее положение на рынке способствует тому, что в экспозиции появляются новые варианты, отмечают брокеры, фиксируется прирост объема экспозиции высокобюджетного рынка аренды. С одной стороны, прирост предложения сегменту нужен, и арендаторы довольно активны, но, с другой стороны, отмечают эксперты, прирост идет за счет инвестиционных квартир по завышенным ценам. Этот пул объектов, несмотря на его актуальность, становится накопительной массой с потенциалом вакансии на неопределенное время. По всем параметрам такие квартиры ликвидны, но цена потенциальных арендаторов не устраивает. Наиболее востребованными арендными квартирами стали объекты с двумя спальнями, на них приходится около трети спроса.

Светлана Бардина