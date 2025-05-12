В Таганроге подготовили пляжи к купальному сезону 2025 года

Два муниципальных пляжа в Таганроге привели в порядок к купальному сезону 2025 года. Об этом сообщает администрация города.

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Так, специалисты обработали территорию пляжей «Центральный» и «Приморский» спецсредствами против клещей и грызунов, а также произвели очистку морского дна. Осталось завезти свежий песок, убрать мусор и привести в порядок малые архитектурные формы.

Территория пляжей оборудована модульными туалетами, пандусом для маломобильных групп граждан, раздевалками, пляжными теневыми грибками, тентами-перголами и лавочками.

Со второй половины мая на дежурстве будут находиться профессиональные спасатели и медработники. Время работы пляжей остается прежним: с 9.00 до 20.00.

Мария Хоперская