Депутат примирился с жертвой

Суд Красноярска прекратил уголовное дело зампреда законодательного собрания региона, бывшего первого секретаря крайкома КПРФ Андрея Новака. По версии следствия, летом прошлого года депутат избил знакомую, с которой состоял в близких отношениях, угрожал ей убийством, за что ему грозило до пяти лет лишения свободы. Суд закрыл дело с формулировкой «за примирением сторон» на основании заявления потерпевшей, в котором она сообщила, что обвиняемый принес ей извинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат-коммунист Андрей Новак получил прощение от знакомой, которую, по версии следствия, систематически истязал

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Депутат-коммунист Андрей Новак получил прощение от знакомой, которую, по версии следствия, систематически истязал

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Красноярска вынес постановление о прекращении уголовного дела вице-спикера регионального заксобрания Андрея Новака, который обвинялся в избиении своей знакомой. Основанием стало заявление потерпевшей, поступившее в суд заказным письмом, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре края. В нем красноярка сообщила, что Андрей Новак принес ей извинения, и она их приняла. Присутствовать лично в суде, по ее словам, она не желает, поскольку ей тяжело видеть обвиняемого. Дозвонившемуся до нее прокурору женщина сообщила, что хочет поскорее забыть о случившемся.

Гособвинитель возражал против прекращения дела, аргументировав это тем, что на следствии Андрей Новак вину не признал, а в суде давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции России. По информации прокуратуры, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, вопрос об обжаловании решения ведомство примет после ознакомления с его текстом. Адвокат Евгений Темеров заявил «Ъ-Сибирь», что без согласия доверителя не может комментировать исход дела.

Скандальное уголовное дело возбудили в июне 2024 года по заявлению экс-главы федерации шахмат Красноярского края Инны Яковлевой, которая обвинила своего знакомого Андрея Новака в рукоприкладстве. В материалах следствия указывается, что с января 2022 по июнь 2024 года депутат в ходе бытовых конфликтов систематически бил Инну Яковлеву, с которой состоял в близких отношениях. По материалам дела, в ночь на 14 июня 2024 года выпивший парламентарий, находясь в квартире женщины, нанес ей руками и ногами несколько ударов по голове и телу, затем накрыл голову подушкой, угрожая убить.«Свои противоправные действия обвиняемый прекратил после того, как в комнату вошла малолетняя дочь женщины»,— говорится в сообщении краевого управления Следственного комитета России.

Андрею Новаку вменили в вину ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством), по совокупности обвинений ему грозило до пяти лет лишения свободы. «То, в чем обвиняют Андрея Новака, не связано с его депутатской деятельностью. Но в случае доказательства его вины он понесет наказание по всей строгости закона. Отношение к таким действиям может быть только одно — полное неприятие»,— прокомментировал ситуацию с одним из своих заместителей председатель краевого парламента Алексей Додатко. Сам депутат ранее заявил СМИ, что не знаком с Инной Яковлевой, назвав всю историю провокацией. Сразу после скандала однопартийцы Андрея Новака рассказали «Ъ-Сибирь», что знают его как уравновешенного человека, который никогда не поднимет на женщину руку.

В 2015 году Андрей Новак был впервые избран в заксобрание Красноярского края, в 2021 году занял кресло вице-спикера. В позапрошлом году он участвовал в выборах губернатора Красноярского края, набрав около 6% голосов. В июле 2024 года Андрея Новака исключили из комиссии по этике парламента. Вскоре он оставил пост первого секретаря реготделения КПРФ, который занимал с января 2020 года.

Константин Воронов