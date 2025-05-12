Депутат примирился с жертвой
В Красноярске прекратили дело об истязании парламентарием своей подруги
Суд Красноярска прекратил уголовное дело зампреда законодательного собрания региона, бывшего первого секретаря крайкома КПРФ Андрея Новака. По версии следствия, летом прошлого года депутат избил знакомую, с которой состоял в близких отношениях, угрожал ей убийством, за что ему грозило до пяти лет лишения свободы. Суд закрыл дело с формулировкой «за примирением сторон» на основании заявления потерпевшей, в котором она сообщила, что обвиняемый принес ей извинения.
Депутат-коммунист Андрей Новак получил прощение от знакомой, которую, по версии следствия, систематически истязал
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ленинский районный суд Красноярска вынес постановление о прекращении уголовного дела вице-спикера регионального заксобрания Андрея Новака, который обвинялся в избиении своей знакомой. Основанием стало заявление потерпевшей, поступившее в суд заказным письмом, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре края. В нем красноярка сообщила, что Андрей Новак принес ей извинения, и она их приняла. Присутствовать лично в суде, по ее словам, она не желает, поскольку ей тяжело видеть обвиняемого. Дозвонившемуся до нее прокурору женщина сообщила, что хочет поскорее забыть о случившемся.
Гособвинитель возражал против прекращения дела, аргументировав это тем, что на следствии Андрей Новак вину не признал, а в суде давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции России. По информации прокуратуры, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, вопрос об обжаловании решения ведомство примет после ознакомления с его текстом. Адвокат Евгений Темеров заявил «Ъ-Сибирь», что без согласия доверителя не может комментировать исход дела.
Скандальное уголовное дело возбудили в июне 2024 года по заявлению экс-главы федерации шахмат Красноярского края Инны Яковлевой, которая обвинила своего знакомого Андрея Новака в рукоприкладстве. В материалах следствия указывается, что с января 2022 по июнь 2024 года депутат в ходе бытовых конфликтов систематически бил Инну Яковлеву, с которой состоял в близких отношениях. По материалам дела, в ночь на 14 июня 2024 года выпивший парламентарий, находясь в квартире женщины, нанес ей руками и ногами несколько ударов по голове и телу, затем накрыл голову подушкой, угрожая убить.«Свои противоправные действия обвиняемый прекратил после того, как в комнату вошла малолетняя дочь женщины»,— говорится в сообщении краевого управления Следственного комитета России.
Андрею Новаку вменили в вину ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством), по совокупности обвинений ему грозило до пяти лет лишения свободы. «То, в чем обвиняют Андрея Новака, не связано с его депутатской деятельностью. Но в случае доказательства его вины он понесет наказание по всей строгости закона. Отношение к таким действиям может быть только одно — полное неприятие»,— прокомментировал ситуацию с одним из своих заместителей председатель краевого парламента Алексей Додатко. Сам депутат ранее заявил СМИ, что не знаком с Инной Яковлевой, назвав всю историю провокацией. Сразу после скандала однопартийцы Андрея Новака рассказали «Ъ-Сибирь», что знают его как уравновешенного человека, который никогда не поднимет на женщину руку.
В 2015 году Андрей Новак был впервые избран в заксобрание Красноярского края, в 2021 году занял кресло вице-спикера. В позапрошлом году он участвовал в выборах губернатора Красноярского края, набрав около 6% голосов. В июле 2024 года Андрея Новака исключили из комиссии по этике парламента. Вскоре он оставил пост первого секретаря реготделения КПРФ, который занимал с января 2020 года.