Мартовские поставки иностранных смартфонов в Китае упали почти на 50%

По данным агентства Reuters, ссылающегося на китайскую государственную Академию информационных и коммуникационных технологий (CAICT), поставки телефонов иностранных брендов в Китае, включая Apple, по итогам марта составили 1,887 млн штук. Это на 49,6% меньше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

В последнее время многие иностранные производители смартфонов столкнулись с ростом конкуренции китайских компаний не только в самой КНР, но и за ее пределами. Уже в ноябре прошлого года поставки иностранных брендов смартфонов в Китае упали в годовом исчислении на 47% — до 3 млн штук.

Крупнейшими иностранными вендорами на китайском рынке смартфонов являются американская Apple и южнокорейская Samsung. Однако из-за торговых войн с США, начавшихся еще в первый срок правления Дональда Трампа, продажи iPhone в Китае снижаются уже не первый год.

Евгений Хвостик