Следующие длинные выходные в России продлятся с 12 по 15 июня

В России с 12 по 15 июня 2025 года, согласно производственному календарю, будут длинные выходные. Это связано с празднованием Дня России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С 9 по 11 июня россиян ждет короткая рабочая неделя. 11 июня рабочий день будет сокращен на один час. Выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта. В июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных.

Единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году запланирована с 27 октября по 1 ноября. 1 ноября рабочий день будет сокращен накануне Дня народного единства. После этого последуют три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября.