«ИИ активно внедряют в сферу поддержки пожилых людей»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как нейросеть может поддержать близких, если у пользователя не хватает времени на звонок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Забота о пожилых близких часто требует больших ресурсов. Разработчики сервиса по подписке InTouch предлагают разделить эту нагрузку с помощью искусственного интеллекта. Приложение готово взять на себя ежедневные телефонные разговоры с родственниками, когда у пользователя не будет возможности сделать это самостоятельно. Надо лишь указать контакты и выбрать темы для бесед: здоровье, погода, хобби или семейные новости. В назначенное время нейросеть позвонит пожилому человеку и поговорит с ним. Голос будет без механического звучания и максимально естественным, заверяют разработчики.

На общении возможности сервиса на исчерпываются. После каждого разговора приложение отправляет пользователю аудиозапись и краткий анализ эмоционального состояния собеседника. Это позволяет детям и внукам быть в курсе самочувствия своих близких, даже если они не могут поговорить лично. Создатели InTouch подчеркивают, что сервис не заменяет живое общение, а лишь поддерживает его, снижая тревожность и помогая пожилым людям чувствовать себя менее одинокими. Разумеется, в подобном применении ИИ этический аспект наиболее чувствителен. И каждый сам решает — это скорее удобный инструмент для занятых семей либо же подобное делегирование заботы о близких машинам принесет отчуждение.

Искусственный интеллект активно внедряют в сферу поддержки пожилых людей. Носимые устройства и сенсоры с ИИ отслеживают показатели здоровья, фиксируют падения и отправляют уведомления родственникам или медицинским работникам в реальном времени. Системы вроде CarePredict или FallCall Solutions могут предупредить близких о риске ухудшения состояния здоровья. Цифровая забота уже выражена в устройствах от умных коробочек для таблеток до домашних роботов. Например, социальные роботы, такие как ElliQ, поддерживают беседу, напоминают о делах и помогают справляться с одиночеством. Услуги телемедицины позволяют консультироваться с врачами без необходимости посещать поликлинику, что особенно важно для людей с ограниченной мобильностью.

Пока сервис телефонных разговоров с родственниками InTouch работает в некоторых странах Европы и Северной Америки. Стоимость ежемесячной подписки — $30.

Александр Леви